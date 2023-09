Ici tout commence du 15 septembre : Emmanuel confronte Leroy (résumé + vidéo épisode 753 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 15 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 753 – Anaïs a semé le doute dans l’esprit d’Emmanuel dans votre série « Ici tout commence ». Ce soir, Teyssier confronte Leroy tandis que Clotilde est sur le point de percer son secret…

Ici tout commence du 15 septembre 2023 – résumé de l’épisode 753

Thibault s’interroge sur l’altercation entre Anaïs et Teyssier, la veille, et se confie à David. Il a entendu une conversation étrange et se pose des questions… De son côté, Clotilde redouble d’efforts pour percer le secret de Teyssier. Et Emmanuel confronte son ami Marc Leroy au sujet de la photo truquée… Il lui dit être nul en informatique et lui conseille de prendre ses distances avec Anaïs.

Pendant ce temps à dans le parc de l’institut, Billy est en plein quiproquo. Elle croit que Malik est un ancien abonné de Paradise. Elle se confie à Vic, elle s’inquiète que la nouvelle promotion apprenne son passé sulfureux.

A L’institut, Carla a un étrange comportement… Que cache-t-elle ?

Ici tout commence du 15 septembre 2023 – vidéo premières minutes



