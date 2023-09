Ici tout commence du 18 septembre : Teyssier accuse Anaïs (résumé + vidéo épisode 754 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 18 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 754 – Clotilde est au courant pour le secret d’Emmanuel dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, Emmanuel est convaincu que c’est Anaïs qui l’a trahi et il s’en prend violemment à elle en cuisine…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 18 septembre 2023 – résumé de l’épisode 754

Emmanuel Teyssier est fou de rage. Clotilde a découvert son secret et il est sur le point d’être dévoilé. Emmanuel vient s’en prendre violemment à Anaïs, qu’il accuse de l’avoir balancé ! Il dit que seules Constance et elle était au courant, ça ne peut donc que venir d’Anaïs… Sauf qu’il oublie qu’il s’est confié à Olivia !

De son côté, Carla demande à Bérénice de la remplacer au potager, le temps d’un mystérieux rendez-vous d’une heure… Elle refuse de lui dire ce qu’elle va faire.

Dans le bureau de la direction, Clotilde est seule contre tous. Et entre Jim et Jasmine, le cœur de Thibault balance.

Ici tout commence du 18 septembre 2023 – vidéo premières minutes



