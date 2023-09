Ici tout commence spoiler : Clotilde piège Emmanuel (vidéo épisode du 19 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Toujours bien décidée à démasquer Teyssier, Clotilde va lui tendre un piège dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Clotilde s’incruste dans le cours du chef aux élèves de 2ème année…

Et elle met Emmanuel au défi de d’élaborer une création originale sous leurs yeux !











Teyssier s’apprête à présenter la Forêt Noire à ses élèves quand la Cheffe Armand débarque et souhaite assister à son cours. Clotilde trouve son idée fade et suggère au chef de plutôt faire une création originale ! Le stress monte pour Emmanuel Teyssier, toujours prévu du goût et de l’odorat… Mais il ne se démonte pas et accepte le défi. Comment va-t-il s’en sortir ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 755 du 19 septembre 2023, Clotilde tend un piège à Teyssier



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

