Ici tout commence spoiler : Salomé amoureuse de... (vidéo épisode du 27 septembre)

Ici tout commence spoiler – Salomé serait-elle amoureuse dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Salomé se montre très proche de… Gaëtan ! A tel point qu’Anaïs est une nouvelle fois concaincue qu’il se passe quelque chose entre eux !

Entre Salomé et Gaëtan, ça semble être une évidence pour tout le monde… sauf pour eux.











Rappelez-vous ces deux là s’étaient mis ensemble juste après la rupture de Salomé et Thomas. Une histoire trop précipitée qui les avait conduit à rompre. Depuis, Salomé et Gaëtan préfèrent rester amis. Sauf qu’ils se dévorent du regard, et ça n’échappe pas à Anaïs…

Salomé va-t-elle finir par s’avouer ses sentiments pour Gaëtan ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 761 du 27 septembre 2023, Salomé amoureuse



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

