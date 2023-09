Un si grand soleil spoiler : Julie dans le viseur de la police (VIDÉO épisode du 28 septembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Julie va se retrouver dans de sales draps cette semaine « Un si grand soleil ». En effet, après une énième partie de jambes en l’air avec Sylvain à l’hôtel, Julie va se retrouver au coeur d’une enquête pour vol…

Julie est accusée d’avoir volé des montres dans la suite d’un client, et dans quelques jours Yann l’interroge au commissariat.











Julie s’inquiète et se confie à Alex, qui lui assure que Yann est un bon flic et que quand on dit la vérité, il ne peut rien nous arriver… Sauf que Julie est très loin de dire toute la vérité à Alex, qui risque bien de tomber de haut…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1247 du 28 septembre 2023 : Julie ment encore à Alex



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

