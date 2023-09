« Les jumeaux Johnson : arnaqueurs de femmes » : votre téléfilm ce 11 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les jumeaux Johnson : arnaqueurs de femmes » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 11 septembre 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien commencer cette nouvelle semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Les jumeaux Johnson : arnaqueurs de femmes ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les jumeaux Johnson : arnaqueurs de femmes » : l’histoire

Louisa rencontre Steve durant un séminaire à Chicago. Alors qu’elle croit avoir trouvé l’amour, celui-ci ment sur son identité et profite d’elle. Lorsqu’elle découvre le pot aux roses, il est déjà trop tard. Steve a disparu. Après une période de déprime, et soutenue par sa mère et sa meilleure amie Brooke, Louisa décide de réagir en ouvrant un blog pour dire à tous qui est réellement Steve Johnson. Elle s’aperçoit que de nombreuses femmes ont été victimes de lui, dont Shania qui lui apprend qu’il a un frère jumeau, Mitch. En faisant des recherches, Louisa comprend que Mitch a les mêmes pratiques.

Les jumeaux Johnson : arnaqueurs de femmes, interprètes et personnages

Avec : Colton Haynes (Steve), Gabrielle Graham (Louisa Russell), Tanisha Thammavongsa (Brooke Gomez), Megan Hutchings (Holly Stokes)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « La mort m’a sauvé la vie ».

« La mort m’a sauvé la vie » : l’histoire et le casting

Jade semble être une femme comblée. Elle fait une brillante carrière dans une agence publicitaire et elle est mariée à Ed, un grand chirurgien avec qui elle a une jolie petite fille. Pourtant, dans l’intimité, sa vie est un cauchemar. Ed, le mari modèle, s’avère un homme pervers et violent. Tandis qu’un soir, il lève une fois de plus la main sur elle, elle décide de le quitter. Mais Ed ne l’entend pas de cette oreille et se montre prêt à tout pour l’en empêcher. Jade va donc devoir redoubler de ruses pour acheter sa liberté.

Avec : Meagan Good (Jade), Chiké Okonkwo (Ed), Sa’Raya Paris Johnson (Kayla), Darren Goldstein (Shawn Daley)