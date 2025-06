Coupe du Monde des clubs : quand et contre qui aura lieu le 8ème de finale du PSG ?

Publicité





Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 grâce à une victoire convaincante contre les Seattle Sounders (2-0), lundi soir au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Une performance solide qui permet aux Parisiens de terminer premiers du groupe B, malgré une défaite surprise face à Botafogo lors de la deuxième journée.











Une réaction attendue après la défaite contre Botafogo

Après une entrée en matière réussie face à l’Atlético Madrid (victoire 3-1), le PSG avait connu un coup d’arrêt contre Botafogo, s’inclinant 0-1 face au club brésilien. Cette défaite avait mis la pression sur les hommes de Luis Enrique avant le troisième et dernier match de groupe.

Opposés aux Seattle Sounders, les Parisiens ont parfaitement réagi. À la 35e minute, un tir de Vitinha dévié par Kvaratskhelia a permis au PSG d’ouvrir le score sur un but contre son camp. En seconde période, c’est Achraf Hakimi qui a scellé la victoire en inscrivant le 2e but à la 66e minute, à la conclusion d’une contre-attaque menée par Bradley Barcola.

L’Inter Miami de Lionel Messi au programme des huitièmes

Avec deux victoires en trois matchs, le PSG termine tout de même premier de son groupe devant Seattle, Botafogo et l’Atlético Madrid, grâce à une meilleure différence de buts. Il affrontera désormais l’Inter Miami, deuxième du groupe A, en huitième de finale.



Ce duel, très attendu, se jouera le dimanche 29 juin à 18h (heure française), toujours à Atlanta. Il marquera les retrouvailles entre le PSG et Lionel Messi, désormais star du club floridien, qui reste une figure emblématique du football mondial et du PSG, où il a évolué entre 2021 et 2023.