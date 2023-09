« Rencontre avec un serial killer » : votre téléfilm ce 19 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Rencontre avec un serial killer » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 19 septembre 2023 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Rencontre avec un serial killer ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Rencontre avec un serial killer » : l’histoire

Petites, Maddie et Olivia ont vu leur petite sœur se faire enlever par un homme. Des années plus tard, Maddie est devenue journaliste et enquête sur la disparition de plusieurs femmes de la région. Au même moment, sa sœur, Olivia, manque de se faire agresser chez elle par un homme entré par la fenêtre. Inquiète pour sa sœur, Maddie persuade Olivia de prendre des cours d’autodéfense…

Rencontre avec un serial killer, interprètes et personnages

Avec : Brianna Cohen (Maddie), Rib Hillis (Haden), Revell Carpenter (Olivia), Don Jeanes (Jack)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Une nuit avec un serial killer ».

« Une nuit avec un serial killer » : l’histoire et le casting

A 17 ans, Katherine a accouché d’une fille qu’elle croit morte à la naissance. En réalité, Joyce, sa mère, l’a faite adopter pour ne pas gâcher l’avenir de sa fille. Vingt ans plus tard, Katherine et Chuck ont eu une autre fille, Haley. Atteinte d’une leucémie, elle a besoin d’une greffe de moelle osseuse. Joyce se débrouille pour retrouver Libby, la fille aînée de Katherine et lui faire faire le don de moelle sans que personne ne se doute qu’elle appartient à la famille.

Avec : Alex Paxton-Beesley (Katherine), Madelyn Keys (Libby), Sonja Smits (Joyce), Gabriel Venneri (Chuck), Zoe Sarantakis (Haley)