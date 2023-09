« Un enfant à protéger » : votre téléfilm ce 18 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un enfant à protéger » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 18 septembre 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Un enfant à protéger ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un enfant à protéger » : l’histoire

Une jeune nounou est engagée par un couple pour veiller sur leur fils. Son rôle est d’autant plus important que la famille est traumatisée par le kidnapping de leur enfant, lorsqu’il était bébé. Mais de nombreux indices sèment le doute dans l’esprit de la jeune fille : qui a réellement kidnappé cet enfant ?

Un enfant à protéger, interprètes et personnages

Avec : Emily Miceli (Delondra), Lesa Wilson (Melody), Holden Smith (Danny), Nick Schroeder (Joël)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « L’enfant secret ».

« L’enfant secret » : l’histoire et le casting

A 17 ans, Katherine a accouché d’une fille qu’elle croit morte à la naissance. En réalité, Joyce, sa mère, l’a faite adopter pour ne pas gâcher l’avenir de sa fille. Vingt ans plus tard, Katherine et Chuck ont eu une autre fille, Haley. Atteinte d’une leucémie, elle a besoin d’une greffe de moelle osseuse. Joyce se débrouille pour retrouver Libby, la fille aînée de Katherine et lui faire faire le don de moelle sans que personne ne se doute qu’elle appartient à la famille.

Avec : Alex Paxton-Beesley (Katherine), Madelyn Keys (Libby), Sonja Smits (Joyce), Gabriel Venneri (Chuck), Zoe Sarantakis (Haley)