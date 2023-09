Un si grand soleil spoiler : Manu parle à Tom et... (VIDÉO épisode du 26 septembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Manu va avoir du mal à se remettre du départ de Virgile dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, Manu va décider d’aller parler à Tom…

Manu lui explique qu’il veut démanteler le réseau de dealers pour que Virgile ait une chance de pouvoir revenir à Montpellier !











Manu dit à Tom que s’il reçoit un appel ou qu’il a la moindre info, il doit le prévenir. Et plus que ça, Manu assure Tom de son soutien. Il lui dit que Virgile le protégeait, désormais c’est lui qui va le faire ! Tom serre la main de Manu et prend sa carte avec son numéro…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1245 du 26 septembre 2023 : Manu vient parler à Tom



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

