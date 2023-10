Publicité





La Grande Librairie du 18 octobre 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Frédéric Lenoir, Camille Riquier, Léonor de Récondo, Benoît Coquil, et Patti Smith.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 18 octobre 2023 : invités et sommaire

Cette semaine, dans La Grande Librairie, on s’interroge sur la place du sacré dans nos vies ! Pourquoi a-t-on besoin de croire ? En quoi ? Et à quel prix ?

📙 Frédéric Lenoir poursuit, avec la publication de « L’Odyssée du sacré » (Albin Michel), un travail d’une trentaine d’années. Comment se conjuguent Homo Sapiens et Homo Spiritus? Quels bouleversements ont façonné nos vies spirituelles ? Et d’où vient ce besoin de donner du sens à nos vies ?

📘 « Nous ne savons plus croire » (PUF), tel est le constat posé par le philosophe Camille Riquier. Du XVIème siècle jusqu’à aujourd’hui, il nous éclaire sur la place de la croyance, du religieux et du sacré dans nos sociétés. Et s’inquiète d’un temps de dangereuse crédulité.

📗 Violoniste et romancière, Léonor de Récondo nous embrase avec « Le Grand feu » (Grasset). Dans la Venise du XVIIIe siècle, un établissement de charité, la Pietà, accueille des jeunes orphelines et leur enseigne la musique. C’est ici, aux côtés notamment d’Antonio Vivaldi, qu’une de ces jeunes femmes découvre la musique. La romancière retrace les seize premières années de sa vie dans un récit initiatique brûlant au son des violons et au rythme de la passion amoureuse.

📕 Comme chaque semaine, une nouvelle voix : Benoît Coquil signe un premier roman fascinant, « Petites Choses » (Rivages). Sud du Mexique, années 1950. Une chamane détient le secret d’un champignon sacré. Assoiffés de curiosité, un jeune couple new-yorkais part sur les traces de ce psychotrope qui fera vibrer la planète entière.

📖 Enfin, direction Chufilly-Roche (Ardennes), à la rencontre de Patti Smith ! Dans le hameau de Roche se trouvent les ruines de la ferme familiale d’Arthur Rimbaud, que l’artiste, musicienne et poétesse américaine a récemment acquise pour en faire un lieu de création. Elle nous parlera de son lien quasi mystique avec le poète, de la parution d’Un livre des jours (Gallimard) et de la nouvelle édition d’Une saison en enfer (Gallimard), dont on célèbre les 150 ans et qu’elle a brillamment illustrée et commentée.

VIDÉO La Grande Librairie du 18 octobre 2023 : la bande-annonce

