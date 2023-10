Publicité





La Grande Librairie du 25 octobre 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard rend hommage aux enseignants et il recevra Annie Ernaux, Daniel Pennac, Laurent Binet, Barbara Cassin, Mara Goyet, Rachid Benzine, Thomas B.Reverdy et pleins d'autres…





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 25 octobre 2023 : invités et sommaire

📚 Cette semaine, La Grande Librairie rend hommage aux enseignants. Des témoignages, des réflexions, de la passion, toujours, quand il s’agit de ce métier qu’il semble de plus en plus difficile d’exercer.

Avec des écrivains qui enseignent ou qui ont enseigné, on parlera de vocation, de savoir et de transmission, à l’heure où l’on peut mourir quand on remplit cette mission.

📚 Cette semaine, trois libraires rendent hommage à un professeur qui les a menés vers la lecture : Sandrine Ziri de la librairie L’Utopie à Paris (12e), Pascal Thuot et Simon Payen de la librairie Millepages à Vincennes.

Un sujet signé Inès de La Motte Saint-Pierre.



👉 Augustin Trapenard reçoit Annie Ernaux, Daniel Pennac, Laurent Binet, Barbara Cassin, Mara Goyet, Rachid Benzine, Thomas B.Reverdy et pleins d’autres…

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 18 octobre 2023 à 21h sur France 5.