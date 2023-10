Les Cinquante du 19 octobre : les cartes sont redistribuées (résumé + replay épisode 33)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 33 du jeudi 19 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 33 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le Lion vient d’annoncer le gros rebondissements des Oubliés. Les éliminés ont une seconde chance et sont plus que ravis ! Ils sont prêts à se venger de ceux qui ont voulu les sortir. Clairement, Jessica et Alex sont les plus grosses cibles.





Le Lion convoque les Oubliés dans le salon. Ils ont un premier défi pour faire grimper la cagnotte de 1.000 euros. Ils ont jusqu’à demain matin pour refaire un Rubik’s Cube ! Stéphane connaissait tout par coeur il y a 6 ans mais n’en a plus fait depuis. Il compte bien réussir.







Publicité





Pendant ce temps là, le Lion a organisé une soirée rose pour les autres joueurs. Mais ils ont du mal à se réjouir et ça s’annonce tendu… Alex sait que c’est peut être sa dernière soirée.

Mélanie décide d’avoir une discussion avec Jessica. Elle lui reproche ses mensonges et son égoïsme, Jessica est remontée. Mélanie pense qu’il y a clairement un problème dans leur groupe. Jessica confirme. Mélanie a l’impression qu’elles n’arrivent plus à communiquer et elle ne sait plus si elle dit la vérité.



Publicité





Amélie se confie à Anaïs, elle pense qu’elle va casser l’alliance des oubliés. Elle en a marre. Anaïs se demande si Amélie va la sacrifier pour son alliance où la sauver parce que c’est son amie depuis 10 ans. Amélie ne sait plus où elle en est, elle pleure.

De leur côté, les oubliés se couchent plus soudés que jamais et déterminés à envoyer Jessica aux oubliettes. Mais Stéphane n’a pas résolu le Rubik’s Cube.

Julien est soulagé que le jeu puisse tourner, il a retrouvé le moral. Il essaie de créer une nouvelle alliance. Il décide de se tourner vers Simon et parle avec Cassandra. Ils sont plusieurs à vouloir rallier Simon, qui ne se sent plus bien dans l’alliance des oubliés.

Simon parle à Jessica, il lui dit clairement qu’il veut se désolidariser du groupe. Il a plus d’affinités avec Julien et Cassandra. Et Maissane et Cassandra approchent Mélanie… Quant à Jessica et Vivian, ils essaient de garder Amélie, qui pleure encore. Amélie dit ne pas reconnaitre Mélanie.

Le lendemain matin, les oubliés savourent leur seconde chance. Stéphane pense qu’il faudra choisir Gary pour penser à l’affrontement final. Mais ils n’oublient pas leur vengeance, ils se mettent d’accord pour choisir Jessica en premier.

VIDÉO Les Cinquante du 19 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 33 ce jeudi 19 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 20 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 34.