Un si grand soleil du 20 octobre : Léonor se fait tirer dessus (résumé et vidéo épisode 1259 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 20 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1259 en avance – Alors que ce soir votre série est déprogrammée, qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 20 octobre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Bertier est en voiture avec sa femme, elle regarde l’historique du GPS et lui demande de s’arrêter. Elle sort et s’en prend à lui. Elle lui reproche de lui avoir menti pour cette histoire de séminaire. Elle lui demande s’il a couché avec Carine… Bertier dit qu’ils étaient entre collègues.

Jade est avec José, elle veut qu’il l’aide encore sur l’histoire des montres. Il ne veut pas, elle insiste. Il lui demande de lui foutre la paix. Pendant ce temps là, Alex interroge Yann. Il a repris les interrogatoires mais n’a rien de plus. Alex pense que c’est Régis Lejeune… Yann dit qu’il n’ont rien contre lui, Alex lui dit qu’il faut trouver.



Publicité





Chez L Cosmétiques, Bertier se confie à Bilal. Il s’est encore engueulé avec sa femme, il n’en peut plus. Bilal lui demande pourquoi il s’inflige ça, ils ne sont pas obligés de rester ensemble. Bilal comprend qu’il ait peur. Carine les rejoint, Bertier s’en va.

Marc appelle Chloé, il veut la voir pour parler de l’affaire sur la buddah blue pour un article. Chloé lui demande si c’est un prétexte pour la revoir, il lui dit que non. Elle dit ne rien avoir à lui dire de nouveau mais accepte.

Au commissariat, Akim révise avant de passer son concours d’OPJ. Elise lui conseille de décompresser. Akim reçoit un appel de Noémie, il a retrouvé des affaires à lui et lui propose de venir les chercher. Il lui propose de venir la semaine prochaine mais Noémie part demain pour un moment. Il lui demande où elle va, elle dit qu’elle n’a pas le temps de lui expliquer. Elle va lui déposer ses affaires au commissariat.

Bertier appelle sa femme, il lui annonce qu’il ne rentrera pas. Il ne veut plus de cette vie, ce n’est plus possible : il s’en va ! Il est bouleversé mais a le sourire en raccrochant.

Hugo interroge Alex sur les vols des montres. Il s’est intéressé à la psychologie des collectionneurs. Il lui demande s’ils ont des éléments contre Lejeune mais Alex lui dit qu’ils n’ont rien. Selon Hugo, l’argent n’est pas le seul mobile pour un collectionneur. Il dit qu’il faut s’intéresser à sa personnalité, ses angoisses…

Boris montre à Bertier et Bilal l’article de Midi Libre sur la garde à vue de Sylvain. Bertier est choqué, Bilal est gêné…

Noémie ramène ses affaires à Akim. Elle lui annonce qu’elle part aux Etats-Unis, en commençant par la Californie. Elle rejoint des amis dans une exploitation bio. Akim lui souhaite bonne chance.

Marc est tombé en panne sur la route pour récupérer Louis. Léonor propose de venir le chercher, mais il a appelé un dépanneur. Il va surement arriver tard, Léonor lui dit qu’ils l’attendront.

Johanna et Alex sont avec Guilhem. Johanna lui parle de l’éventualité qu’il est mis en scène le vol de ses propres montres. Alex voudrait lui demander à inviter Lejeune à boire un verre. Ils vont tout lui expliquer.

Enric est gêné par le bruit de la musique de Louis et Kira. Léonor s’inquiète que Marc ne soit pas encore là. Son téléphone ne répond plus. Elle dit à Enric qu’elle va lui proposer de rester dormir. Enric ne répond pas et s’en va.

Marc est en voiture, il fait nuit. Pendant ce temps là, quelqu’un s’introduit dans la villa… Léonor se réveille en sursaut et descend ! Elle se retrouve nez à nez avec le voleur, elle appelle Enric. L’homme lui tire dessus ! Léonor s’effondre au sol.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Ludo va travailler avec… (VIDÉO épisode du 24 octobre)

VIDÉO Un si grand soleil du 20 octobre extrait,

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.