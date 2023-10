N’oubliez pas les paroles du 31 octobre : Laurens déjà proche des 100.000 euros !

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 31 octobre 2023, 8 victoires pour Laurens – Laurens n’en finit plus d’impressionner dans le jeu musical de France 2 « N’oubliez pas les paroles » . Ce mardi soir, le maestro a signé deux nouvelles victoires et avec pas moins de 40.000 euros de gains supplémentaires !

Laurens a ainsi enchainé 4 victoires d’affilée à 20.000 euros, il totalise déjà 94.000 euros de gains en 8 victoires.











Publicité





N’oubliez pas les paroles du mardi 31 octobre, 8 victoires pour Laurens

Dans le détail ce mardi soir, Laurens a remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la première émission, et encore une fois 20.000 euros sur la seconde émission !

On peut déjà dire que Laurens est un maestro impressionnant et on se demande jusqu’où il ira dans « N’oubliez pas les paroles ». Va-t-il franchir la barre des 100.000 euros de gains mercredi soir ?

N’oubliez pas les paroles du 31 octobre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.