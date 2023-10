Un si grand soleil spoiler : Evan annonce à Léonor que... (VIDÉO épisode du 20 octobre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Léonor va être au coeur d’un drame cette semaine dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, elle va se faire tirer dessus par un cambrioleur !

Léonore va s’effondrer au sol, inconsciente. Mais par chance, Marc dormait dans la villa après être venu pour la soirée barbecue, il appelle les secours rapidement.











Et à l’hôpital, Evan annonce à Léonor qu’elle a beaucoup de chance et qu’elle est hors de danger. Il lui explique que Marc lui a sauvé la vie ! Léonor est très émue et remercie Marc, qui est resté à son chevet…

Ces deux là pourraient-ils finalement se remettre ensemble ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1260 du 20 octobre 2023 : Marc a sauvé la vie de Léonor



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

