Un si grand soleil spoilers : Christophe fait une erreur, Janet dérape, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 30 octobre au 3 novembre 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 30 octobre au 3 novembre 2023 – Alors que le week-end ne fait que commencer, si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que Christophe va être prêt à tuer Aubert ! Mais Aubert est toujours surveillé par la police et Christophe va faire une lourde erreur… Alors que Cécile est avec la police, elle reconnait Christophe sur une photo de la pépinière d’Aubert. Et à la maison, Cécile remarque que pendant qu’elle dormait encore, Christophe était sur son ordinateur ! Elle doute de son mari…

Pendant ce temps là, Janet se rapproche du Père Sylvio jusqu’à déraper. Ils s’embrassent passionnément !



Quant à Alex, il tourne la page de Julie et couche avec… Mo ! Yann a appris par Manu qu’Alex avait dîné avec Sabine. Il est convaincu que c’est avec elle qu’il a couché et en parle à Hugo, qui est déçu et devient glacial avec Sabine…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 30 octobre au 3 novembre 2023

Lundi 30 octobre 2023, épisode 1265 : Tandis que Bilal et Ulysse visitent des appartements, les anciens colocataires se remémorent leurs souvenirs les plus drôles. Les résultats de l’autopsie de Jessica Ramos vont apporter une nouvelle terrifiante.

Mardi 31 octobre 2023, épisode 1266 : Alors qu’Eve et Manu décident de tendre un piège à une amie pour son bien, Christophe se sent investi d’une nouvelle mission.

Mercredi 1er novembre 2023, épisode 1267 : Alors qu’Alex a passé une nuit torride, Hugo apprend une bonne et une mauvaise nouvelle et Christophe, bien malgré lui, est pris en photo.

Jeudi 2 novembre 2023, épisode 1268 : Alors qu’Ulysse cache quelque chose d’important à Bilal, Janet joue avec le feu. Quant à Fanny, elle soupçonne Elise de ne pas être totalement sincère.

Vendredi 3 novembre 2023, épisode 1269 : Alors que Christophe reçoit un mystérieux colis, Janet se pose de multiples questions et Yann se livre à des confidences imprudentes.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 30 octobre au 3 novembre 2023

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.