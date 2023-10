Echappées Belles du 28 octobre : direction Féroé ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 28 octobre 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, deux rediffusions : « Féroé, l'archipel spectaculaire », suivi de « Sénégal, voyage en Casamance ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 28 octobre, à 20h55 – « Féroé, l’archipel spectaculaire » (rediffusion)

Jérôme part à la rencontre de ces descendants des Vikings au fort caractère. Les Féroïens, fiers habitants du bout du monde, ont leur propre langue, et leur propre monnaie.

Attachés à leurs traditions et conscients qu’ils doivent protéger leur terre, ils sont soumis à la rudesse d’un territoire intransigeant dont les paysages sont spectaculaires. Chacun le dit : « Ici, c’est la terre du peut-être » !

Les Féroïens – Vikings des temps modernes – forment un peuple soudé et fort, qui a développé une certaine résistance face à la météo capricieuse, mais aussi une grande adaptabilité.

Durant son périple dans ces îles à la beauté rude et sauvage, Jérôme ira à la découverte des secrets des sublimes terres des Féroé, que la brume et le vent viennent enrober de mystère.

Comment les habitants de ces îles s’adaptent-ils à la rudesse de leur environnement, et réussissent-ils à en faire un atout ?

Comment font-ils pour conjuguer des traditions très enracinées et les enjeux environnementaux qui forcément impactent aussi leur quotidien ?



Les reportages : Se déplacer aux Féroé / Vivre isolé / La cuisine des îles Féroé / « Kappróður » Le sport national / L’île aux moutons / Portrait, le « voleur d’œufs »

Echappées Belles du 28 octobre à 22h30 – « Sénégal, voyage en Casamance » (rediffusion)

Considérée par beaucoup comme la plus belle région du Sénégal, la Casamance qui tire son nom d’un fleuve est située au sud-ouest du Sénégal, entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Le « grenier du Sénégal » tient sa richesse de terres fertiles et d’une végétation tropicale. Son fleuve et ses affluents nourrissent les rizières et les villages. Pour son nouveau voyage au Sénégal, Ismaël Khelifa va partir à la découverte de cette région exceptionnelle. La Casamance a tous les atouts d’un petit paradis : l’île de Carabane en est la carte postale et les iles de Karones sont étonnantes pour leur épaisse mangrove. Il rencontrera la jeune génération, qui agit positivement pour faire prospérer la Casamance…

Parce que l’essence même de cette émission repose sur le partage, la découverte, l’échange, Ismaël vous emmènera avec lui, rencontrer Moutarou, ce petit garçon de 8 ans, qu’il parraine depuis 2 ans, et avec qui il a eu la chance de partager quelques heures, dans le village de Pata.

Moutarou représente bien le grand enjeu du Sénégal : quel est le présent ? Quel est l’avenir de ce pays ? où plus d’un Sénégalais sur deux a moins de 20 ans.

Les Casamançais pleins d’espoir se racontent. Qu’est-ce qui motive la jeunesse de Casamance à rester sur ce territoire enclavé ? Où trouve-t-elle son espoir et sa ferveur ? Comment les générations agissent et s’investissent pour l’avenir de cette région ?

Les six reportages : la Casamance qui rayonne / Un lien fort avec la nature / La richesse de la biodiversité / L’influence des femmes / La petite noix qui aiguise l’appétit.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 28 octobre 2023 dès 21h sur France 5