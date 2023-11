Ici tout commence du 13 novembre : le médecin annonce à Carla que... (résumé + vidéo épisode 794 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 13 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 794 – Carla est chez le médecin ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Après les saignements qu’elle a eu vendredi, Carla attend les résultats de ses examens…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 13 novembre 2023 – résumé de l’épisode 794

La gynéco annonce à Carla qu’elle a les résultats de ses analyses : tout va bien ! Le bébé et la maman se portent bien, elle va même pouvoir reprendre les cours dès mardi. Les parents de Carla continuent de s’inquiéter…

A l’institut, la cheffe Guinot forme des binômes de première et deuxième année. Mais Léonard invente un mensonge pour éviter de se mettre avec Ethan… Ce dernier ne comprend pas.

Privée de cours, Carla s’interroge sur ses origines. Entre amour et amitié, le trio Léonard, Maya et Ethan bat de l’aile. Au Double A, le pacte de Jude et David porte ses fruits.

Ici tout commence du 13 novembre 2023 – vidéo premières minutes



