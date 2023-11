Ici tout commence spoiler : Lionel prend une grande décision ! (vidéo épisode du 28 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Lionel n’a toujours pas oublié la relation de Kelly et Malik dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Lionel va prendre une grande décision pour changer et reconquérir sa petite amie !











En effet, Lionel mange une pizza avec Solal dans le parc quand ils voient Malik entrain de faire des tractions… Lionel réalise qu’il doit se remettre au sport ! Il propose un marché à Solal : il le coache pour mieux manger et en contrepartie, Solal aidera Lionel pour la partie sportive… Réussir-a-t-il à tenir ces bonnes résolutions pour épater Kelly ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 805 du 28 novembre 2023, Lionel décide de se mettre au sport



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

