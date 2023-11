Publicité





La Grande Librairie du 15 novembre 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Robert Badinter, Dan Franck, Amélie Cordonnier, Santiago H. Amigorena, et Laure Heinich.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 15 novembre 2023 : invités et sommaire

La Grande Librairie célèbre cette semaine l’esprit de justice. Cinq écrivains, avocats et romanciers, témoignent, s’interrogent et plaident pour une justice plus humaine.

👉 Avocat, ministre, militant et écrivain, Robert Badinter a dévoué sa vie à la défense d’une cause : celle d’une justice humaniste. Nous sommes allés à sa rencontre, chez lui, à Paris, pour un entretien exceptionnel. Ensemble, nous reviendrons sur ses différents combats, sur son engagement contre la peine de mort mais aussi sur l’état de la Justice française aujourd’hui. Un éclairage essentiel.



Publicité





📗 Dans « L’arrestation » (Grasset), le scénariste et romancier Dan Franck revient sur un épisode qu’il n’a jamais raconté : son incarcération, le 18 octobre 1984. Dénoncé par une lettre anonyme, il est accusé de complicité avec le groupe terroriste Action Directe. Une histoire qui le rattrape en 2016 sur internet et qu’il décrypte, 40 ans plus tard, dans un roman qu’on ne lâche pas.

📕 Imaginez qu’un jour, vous soyez dénoncé anonymement et à tort de maltraitance sur vos enfants. C’est ce qui est arrivé à la narratrice d’ »En garde » (Flammarion), le nouveau roman d’Amélie Cordonnier, dont le quotidien s’est retrouvé bouleversé par un appel anonyme passé aux services de la Protection de l’Enfance, en 2020. À travers l’histoire de cette famille sous surveillance, la romancière interroge notre système judiciaire.

📘 Réalisateur, scénariste et romancier, Santiago H. Amigorena publie « La Justice des hommes » (POL). L’histoire d’un couple ordinaire qui bascule du jour au lendemain dans l’horreur. Le soir d’une dispute, le mari commet un acte grave. Il est condamné à 9 mois de prison ferme. À sa sortie, la justice s’empare de leur histoire. Mais que peut la justice des hommes face aux contradictions humaines ?

📙 C’est un système judiciaire à bout de souffle que décrit Laure Heinich, avocate au Barreau de Paris, dans « La Justice contre les Hommes » (Flammarion). Dix ans après la publication de son premier essai sur la justice (Porter leur voix, 2014), le constat reste le même : l’État de la Justice française se dégrade. Dans ce nouvel essai, elle nous alerte sur les dérives d’un système qui, faute de moyens, devient inhumain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 15 novembre 2023 à 21h sur France 5.