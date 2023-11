C à vous du 15 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 15 novembre 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 15 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 La loi immigration adoptée par le Sénat dans une version nettement durcie : Bruno Retailleau, sénateur LR de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat

🔵 📌 L’Islande en état d’urgence, alors que le volcan Fagradalsfjall menace d’entrer en éruption. On en parle avec le volcanologue Jacques-Marie Bardintzeff



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : (LA) HORDE pour leur spectacle “Age of Content”, en tournée dans toute la France, dont du 18 au 20 janvier prochain à la Maison des arts de Créteil

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Verot, artisan charcutier de la Maison Verot

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Bernard Lavilliers pour le livre “Écrire sur place”, et Robert Guediguian pour le film “Et la fête continue !” qui sort en salle aujourd’hui 🎬

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 15 novembre 2023 à 19h sur France 5.