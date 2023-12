C à vous du 13 décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 13 décembre 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 COP28 : un accord vraiment “historique” ? On en parle avec Matthieu Auzanneau, directeur du think tank The Shift Project

🔵 📌 Inflation, pouvoir d’achat, Noël… Dominique Schelcher, PDG de Système U



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Bottero, chef du restaurant “Le Mas Bottero” à Saint Cannat (Bouches-du-Rhône)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jeff Panacloc pour le film “Jeff Panacloc – À la poursuite de Jean-Marc” qui sort le 20 décembre

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jean-Pierre Foucault présentateur de l’élection Miss France 2024 qui sera diffusée le 16 décembre à 21h10 sur TF1; et Rémi Faure pour le livre “Corba Tome 4 – Les secrets de Marja” paru le 12 octobre dernier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 13 décembre 2023 à 19h sur France 5.