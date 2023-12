Publicité





C dans l'air du 13 décembre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 13 décembre 2023 : le sommaire

⚫ Sybile Veil, présidente de Radio France, autrice de « Au commencement était l’écoute » publié aux éditions de l’Observatoire, sera ce soir l’invité de Caroline Roux dans #cdanslair.

Sibyle Veil, présidente de Radio France, vient de publier « Au commencement était l’écoute » aux éditions de l’Observatoire. Ce livre n’est pas une alerte de plus sur notre usage des réseaux sociaux mais Sibyle Veil raconte comment ce défouloir a contaminé la société, les pratiques et notre rapport aux autres, à la vérité et à l’information, en expliquant comment cela menace l’équilibre de nos démocraties.

Le point de départ de ce plaidoyer tient à ces quatre moments : les attentats de novembre 2015, l’élection de Donald Trump en novembre 2016, avril 2018 lorsqu’elle est tout juste nommée présidente de Radio France, et janvier 2023 quand Cyril Hanouna s’en prend publiquement à la patronne de Radio France. À l’ère du clash, la violence verbale et physique atteint des niveaux inquiétants avec comme derniers exemples : Ruth Elkrief mise sous protection policière, Patrick Cohen pris pour cible pour l’un de ces éditos, Guillaume Meurice pour un billet d’humour et qui est menacé de mort.

Alors que l’essor du monde numérique nous promettait un espace ouvert ou tout le monde pouvait s’exprimer, Sibyle Veil estime que « les conditions de l’écoute sont de moins en moins réunies. Les algorithmes des réseaux sociaux nous enferment dans des bulles. Nous ne sommes bientôt plus confrontés qu’à ce qui nous plaît et vient nous conforter. Nous sommes doucement faits prisonniers de nos propres affects, de nos goûts et de nos opinions ».

Sibyle Veil reviendra sur ce qu’elle appelle « la société du défouloir » avec l’essor des réseaux sociaux.

⬛ COP28 : la fin du pétrole !

Avec un jour de retard, et après une nouvelle longue nuit de négociations, ils sont finalement parvenus à un accord. Les pays participants à la COP28 à Dubaï ont validé ce mercredi matin le texte de conclusion qui pour la première fois dans une conférence climatique de l’ONU mentionne aussi explicitement toutes les énergies fossiles. Le mot « sortie » du pétrole, du gaz et du charbon a été écarté mais un compromis a été trouvé avec la proposition des Emirats arabes unis d’appeler à une « transition hors des énergies fossiles » pour lutter contre le réchauffement climatique. Le texte ne le dit donc pas aussi directement mais certains saluent un accord historique qui donne un signal clair sur la nécessité de remplacer le pétrole, le gaz et le charbon par des énergies renouvelables et une meilleure efficacité énergétique. Sont également cités le nucléaire, les systèmes de captage et de stockage de CO² ainsi que l’hydrogène bas carbone.

Il s’agit d’une décision « historique pour accélérer l’action climatique », a déclaré Sultan Al-Jaber, président émirati de cette conférence de l’ONU. Ce sommet mondial est « la COP la plus importante depuis Paris », a réagi le chef des Nations unies sur le climat, Simon Stiell. Des conclusions inattendues pour de nombreux pays, à commencer par ceux de l’Union européenne. « L’humanité a enfin fait ce que nous attendions depuis très, très longtemps. Il nous aura fallu trente ans pour arriver au début de la fin des énergies fossiles » a déclaré le commissaire européen chargé du climat Wopke Hoekstra. Le président de la République Emmanuel Macron a salué également cette « étape importante » qui « engage le monde dans une transition sans énergies fossiles », tout en appelant à « accélérer » la lutte contre le réchauffement de la planète.

Car si cette COP28 marque un pas de plus vers la fin du pétrole, du gaz et du charbon, l’accord ne fixe aucune date de sortie et le texte n’est pas contraignant pour les signataires. Alors est-ce que ce sera suffisant pour enclencher bientôt une véritable sortie des énergies carbonées, principales sources des gaz à effet de serre sur la planète ? Certains comme François Gemenne, coauteur du sixième rapport du GIEC, se veulent optimistes et saluent un « signal fort » donné vers un « futur décarboné ». D’autres à l’image des climatologues Valérie Masson-Delmotte et Jean Jouzel pointent un « verre à moitié » vide pour contenir le réchauffement climatique et s’inquiètent de voir que « nous sommes toujours sur une trajectoire de +3 °C ».

Et ce alors qu’au même moment les thermomètres s’affolent déjà, notamment dans le sud de l’Espagne où Malaga connaît un record de chaleur pour un mois de décembre à près de 30 degrés et que les lanceurs d’alerte sur les sujets climatiques et environnementaux se retrouvent souvent confrontés à des mésaventures, des intimidations voire à des représailles. C’est le cas notamment en France de la journaliste Morgan Large. Connue pour ses enquêtes sur l’agro-industrie et les atteintes à l’environnement, elle a retrouvé à deux reprises, dont dernièrement en mars, les boulons de l’une des roues de sa voiture complètement dévissés et a porté plainte. La première découverte avait eu lieu il y a deux ans, peu de temps après avoir témoigné dans le documentaire Bretagne, une terre sacrifiée sur France 5. Reporters Sans Frontières avait alors demandé une protection policière pour la journaliste, demande qui avait été refusée.

Alors quel bilan faire de la COP28 ? Est-ce un succès diplomatique pour les Emirats arabes unis (EAU) ? Quels sont les leviers utilisés par Abou Dhabi pour peser sur la scène internationale ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 13 décembre 2023 à 17h40 sur France 5.