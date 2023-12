Echappées Belles du 9 décembre : direction Granville ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 9 décembre 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Week-end à Granville » suivi de la rediffusion « Cantal, l’échappée inattendue ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 9 décembre, à 20h55 – « Week-end à Granville » (inédit)

Destination le Cotentin pour un week-end ressourçant ! Voilà la proposition proche et dépaysante d’Ismaël Khelifa. Deux jours pour remplir nos poumons d’iode, nos yeux de magnifiques couchers de soleil et nos estomacs de délicieux fruits de mer.

Ismaël Khelifa nous emmène découvrir Granville pour un week-end ressourçant. Du Mont-Saint-Michel aux cabines de plage du XIXe siècle du Plat-Gousset, vous rencontrerez des personnalités actives qui font évoluer leur ville au quotidien, tout en veillant à la préservation de son environnement et de ses traditions : une promesse d’évasion et de douceur !



Les reportages : Les grandes marées ; Granville et Chaussey vues du ciel ; Les cabines de plage du Plat-Gousset ; Le centenaire du Marité ; Malo Esnouf, plus jeune patron-pêcheur de Granville ; Sarah Herpin, cheffe cuisinière, jardinière et cueilleuse.

Et à 22h30 « Cantal, l’échappée inattendue » (rediffusion)

Le Cantal se situe au coeur du Massif central. Ses sentiers, ses panoramas et ses paysages montagnards et volcaniques, font la beauté du département ! Ses habitants, les cantaliens – ou plus intimement “les cantalous”, vivent au rythme des saisons et cherchent à dynamiser leur territoire. Le séjour de Jérôme Pitorin débute à Salers, au coeur de la cité médiévale.

Les reportages :

Le Cantal, un terrain de jeu inépuisable / La truffade / Ces nouveaux Cantaliens / La Cheylade, un village pas comme les autres / Au coeur du Lioran, la plus grande station de ski du massif central.

A ne pas manquer > Les burons du Cantal

les burons du Cantal font partie du patrimoine français. Initialement utilisés pour produire le fromage, le fameux Cantal entre autres, de nombreux burons ont aujourd’hui été reconvertis en gites ou en restaurant d’altitude.v

Echappées Belles ce samedi 9 décembre 2023 dès 21h sur France 5