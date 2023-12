Ici tout commence spoiler : Salomé et Anaïs ont dérapé, elles avouent... (vidéo épisode du 20 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Vic va être profondément sous le choc dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Vic confie à Salomé et Anaïs qu’Hortense est convaincue que c’est elle qui a fait venir leur mère à l’institut, les deux cheffes du Double A vont passer aux aveux…











Salomé et Anaïs ont lu le voeu de Vic dans l’arbre à voeux du Double A ! Et c’est elle qui ont appelé la mère de Vic et Hortense pour qu’elle vienne à l’institut ! Et pour cause, Vic a fait le voeu de pouvoir pardonner à sa mère… Elle est sous le choc face à l’aveu de Salomé et Anaïs, qui ont été particulièrement indiscrètes et intrusives…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 821 du 20 décembre 2023, Vic face à l’aveu de Salomé et Anaïs



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

