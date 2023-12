Plus belle la vie : une actrice phare défigurée après un accident ! (PHOTOS)

Publicité





Une actrice phare de la série quotidienne « Plus belle la vie », qui sera de retour dans un peu plus d’un mois sur TF1, a été victime d’un accident et a partagé des photos de son visage défiguré sur les réseaux sociaux.





Il s’agit de Rebecca Hamption, alias Céline Frémont pendant les 18 saisons sur France 3. L’actrice âgée de 50 ans a été victime d’un accident de vélo et en est ressortie après plusieurs fractures au visage !







Elle a partagé des photos un mois après l’accident, en profitant pour faire de la prévention sur le port du casque. On peut dire que les photos sont impressionnantes !

« Il y a un mois je me faisais opérer après une très mauvaise chute de vélo… Fractures du visage… Merci à l’hôpital de la Timone, l’hôpital de la Conception, merci à mon entourage proche, particulièrement à Manou pour son soutien, à ma fille pour ses soins… Je vais beaucoup mieux! Petit conseil : AJUSTEZ BIEN VOS CASQUES! »



Rappelons que Rebecca Hampton ne fera pas partie de la série « Plus belle la vie, encore plus belle », qui arrivera le 8 janvier 2024 sur TF1.