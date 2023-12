Star Academy : qui seront les immunisés et les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 12 décembre 2023)

Publicité





Star Academy annonce des nominations de la semaine 6 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2023 est venu annoncer aux élèves le nom de celui ou celle que les professeurs ont choisi d’immuniser à l’issue des évaluations. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Les élèves devaient ensuite voter pour immuniser un second élève. Pour les 6 autres, ça sera la nomination ! Qui seront les élèves nominés cette semaine ?

On a vu les évaluations hier et aucune certitude. Du côté de l’académicien immunisé par les professeurs, ça devrait se jouer entre Pierre, Héléna et Lénie, les trois meilleurs. Du côté, des élèves on les imagine bien voter pour Clara, ou Héléna si les professeurs ne l’ont pas désignée.



Une chose est sûre, Julien n’a aucune chance d’être immunisé après son gros raté et son pétage de plomb d’hier (voir notre article).

Verdict tout à l’heure sur TF1 ! Et rappelons qu’en cette semaine spéciale tournée, seuls les téléspectateurs voteront et élimineront un élève.

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : la quotidienne du 12 décembre