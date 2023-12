Un si grand soleil du 14 décembre : Akim apprend une grande nouvelle (résumé et vidéo épisode 1296 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 14 décembre 2023, spoiler résumé de l’épisode 1296 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans le prochain épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 14 décembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann reçoit un appel de Johanna, elle lui parle de l’article sur Pierre qui vient d’être publié… Il lui parle de sa compagne qu’il harcelait. Yann n’était pas au courant, il préfère ne pas lire l’article il ne veut plus entendre parler de lui. Mais après avoir raccroché, Yann lit l’article…

A l’hôpital, Laurine lit l’article à David. Evan les interrompt et dit qu’elle devrait mieux s’occuper de ses patients. Pierre arrive et demande s’il y a un problème. Evan dit que non et s’éclipse. Laurine dit à Pierre qu’ils parlaient de lui et elle lui montre l’article.



Margot reçoit un message vocal d’Akim, il lui propose d’aller boire un verre cette semaine. Elle le rappelle, elle est partante et lui propose le soir même. Elise se moque d’Akim, qui lui dit qu’il est amoureux.

Janet vient voir Pierre, elle est au courant pour l’article. Pierre dit que c’est faux, il n’a jamais harcelé son ex qui était dépressive. Elle dit qu’il n’a pas à se justifier mais Pierre sait que tout le monde pense ça maintenant. Janet lui dit qu’elle ne le juge pas, il fait du bon boulot. Pierre la remercie.

Au commissariat, Becker veut parler à Yann. Il lui parle de l’article et lui dit que le site a mauvaise réputation. Mais il a fait des vérifications et rien ne prouve que Pierre soit coupable. Yann lui dit de ne pas s’inquiéter, il ne retournera pas le voir et va se concentrer sur son travail.

Elise insiste pour qu’Akim lui parle de son rendez-vous. Il finit par avouer que c’est Margot. Ça fait un petit mois qu’ils échangent des messages et ils vont boire un verre.

Au lycée, Nora monte à Tom l’article sur Pierre. Elle lui dit que le site a mauvaise réputation, Tom le trouve cool mais s’inquiète pour sa soeur.

Becker demande à Akim comment ça s’est passé le concours d’officier, Akim ne sait pas il n’a pas encore les résultats et a peur de l’avoir raté. Pierre appelle Florent, il veut porter plainte mais son avocat lui dit que ce n’est pas dans son intérêt.

Akim retrouve Margot. Ils sont tous les deux contents de se voir. Pendant ce temps là, Emma appelle Pierre, elle ne comprend pas qu’il ne lui ait pas parlé de tout ça… Il avait peur qu’elle le juge, Emma ne comprend pas. Pierre lui assure que tout est faux dans l’article.

Akim et Margot décident de se revoir. Akim propose le lendemain mais il reçoit les résultats de son concours. Il est reçu ! Il dit à Margot que dans deux mois il part en Seine et Marne pour 18 mois. Finalement Margot décline pour se revoir le lendemain…

Akim retrouve Elise et Bilal, il leur annonce la nouvelle. Mais il n’a pas l’air content, il leur explique que ça a mis un froid avec Margot… Il pense qu’elle n’apprécie pas qu’il s’en aille. Elise lui dit de se concentrer sur le positif et fêter ça.

Margot est avec Cécile, elle se confie… Elle ne se voit pas avoir une relation à distance.

Henri Lebrun reçoit un appel de Maitre Martin, l’avocat de Mélanie. Il s’est souvenue d’elle en lisant l’article, elle était venue le voir il y a 5 ans car son compagnon la harcelait et elle envisageait de porter plainte. Lors de leur entretien, sa fille lui avait expliqué qu’elle tenait un carnet où elle écrivait tout ! Il lui conseille de le chercher…

