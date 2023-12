Un si grand soleil spoiler : Emma retrouve Pierre... mort ! (vidéo épisode du 18 décembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 18 décembre 2023 – Emma va faire une macabre découverte dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Emma va retrouver le corps sans vie de Pierre, qui a été d’une balle en plein coeur !











Quelques heures plus tôt, Yann est allé fouiller le domicile de Pierre et il a promis à Henri Lebrun qu’il allait faire payer Pierre pour ses crimes ! Yann est-il allé jusqu’à tuer Pierre ?

Emma est terrifiée et anéantie en découvrant que son petit ami est mort…

