C à vous du 11 janvier 2024 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 11 janvier 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Gabriel Attal à Matignon : une bonne nouvelle pour la droite ? Jean-François Cope, maire LR de Meaux (Seine-et-Marne), est l’invité C à vous

🔵 📌 La famille Delon se déchire : on en parle avec Christophe Ayela, avocat d’Alain et Anouchka Delon



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Coulombeau, chef étoilé propriétaire de la “Maison dans le Parc” à Nancy

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Ève Gilles, miss France 2024

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Isabelle Carré, Jose Garcia et Jérôme Kircher, pour la pièce “Biographie – un jeu” qu’ils joueront à partir du 17 janvier au Théâtre Marigny (Paris); et Nathan Devers pour le livre “Penser contre soi-même” paru le 3 janvier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 11 janvier 2024 à 19h sur France 5.