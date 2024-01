Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations de chant ce mercredi 10 janvier ?

Publicité





Star Academy, évaluations semaine 10 – C’est ce mercredi qu’auront lieu les troisièmes et dernières évaluations de la semaine au château de la Star Academy. Les 3 élèves encore en compétition vont s’affronter pour obtenir une immunité aujourd’hui, sur une chanson de Kendji Girac.

Alors que Julien a été nominé lundi suite à l’évaluation de théâtre et qu’Axel a été nominé hier suite à la danse, Héléna, Lénie et Pierre vont passer leurs évaluations de chant aujourd’hui.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mercredi, les évaluations de chant doivent avoir lieu à 11h au château, soit vers 11h30 sur le flux live de myTF1 Max.

Chaque élève passera sur une chanson de Kendji Girac au choix parmi « Evidemment », « Les yeux de la mama » et « Color Gitano ». Le chanteur devrait faire une surprise aux académiciens en étant présent ce mercredi au château !

Rappelons qu’à l’issue de ces dernières évaluations, les professeurs désigneront le meilleur qui sera immunisé et décrochera donc sa place en demi-finale ! Les deux autres seront nominés face à Julien et Axel.



Résumé complet des évaluations à venir sur Star-Actu dès qu’elles seront terminées !

