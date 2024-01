Star Academy du 30 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 30 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de lundi au château. Pierre est réveillé par la sonnerie ! Et comme Coach Joe et Malika ne le voient pas arriver, ils vont le chercher dans la chambre…





C’est donc un cours particulier sport et danse qui attend Pierre avec les deux professeurs. D’abord une partie sport, puis la danse. Pierre se donne à fond pour ses derniers cours avec eux.







Publicité





Pendant ce temps là, Julien est de retour chez lui à Uzos, près de Pau. Julien retrouve sa famille et il réussit à avoir sa copine en visio. Julien est très heureux.

Au château, Pierre a un cours commun de chant et expression scénique avec Adeline et Cécile. Il travaille « Ne me quitte pas ».



Publicité





Julien se rend dans son école d’enfance et va à la rencontre des enfants. Le professeur a préparé une chanson avec ses élèves. Julien est touché, les larmes coulent.

Surprise pour Pierre au château, il reçoit la visite de Dadju. Il lui donne plein de conseils pour la suite. Et Pierre interprète sa propre composition à Dadju ! Dadju la trouve magnifique, il aime beaucoup. Il lui dit qu’il tient son single !

Lucie rejoint Pierre et Dadju. Elle annonce à Pierre qu’il va chanter « Compliqué » avec Dadju sur le prime. Ils débutent les répétitions. Pierre donne tout pour être à la hauteur. Il raccompagne ensuite Dadju.

Julien rentre au château. Il lui raconte sa journée. Et quand Julien parle à Pierre de la chanson de l’école, il lui conseille de la chanter aux dernières évaluations. Julien trouve l’idée super.

Julien appelle son meilleur ami, il est surmotivé pour gagner. Et Pierre a hâte d’aller à son tour dans sa famille.

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations finale : Pierre en hausse, il distance Julien (SONDAGE)

Sondage Star Academy finale, qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Julien Pierre Résultats Vote

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 30 janvier

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.