Star Academy estimations demi-finale : qui ira en finale ? Qui sera éliminé ? Héléna et Pierre à quasi égalité ! (SONDAGE)

Star Academy 2023 estimations demi-finale du 27 janvier 2024 sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2023, alors que c’est en ce moment que se déroule le treizième prime à l’issue duquel on connaitra le nom du second finaliste de la saison. Rappelons que cette semaine, Héléna et Pierre s’affrontent sur la seconde demi-finale.





Et actuellement, Héléna et Pierre sont toujours à quasi égalité !







En effet, Héléna est à l’heure actuelle en tête avec 50,3% des votes de notre sondage. Pierre est juste derrière avec 49,7% !

Il ne s’agit que d’un sondage mais ça confirme les propos de l’huissier de justice en début de prime. Il a annoncé que les votes étaient ultra serrés et que ça l’a été pendant toute la semaine ! Tout va donc se jouer ce soir et évidemment, tout peut arriver !



Qui éliminé ce soir ? Qui ira en finale face à Julien ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !

Sondage Star Academy nominations demi-finale 2, qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Héléna Pierre Résultats Vote

Rendez-vous cet après-midi à 17h15 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.