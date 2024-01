Un si grand soleil spoiler : la chute d’Alix, la vérité éclate (vidéo épisode du 8 février 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 8 février 2024 – Ça sent la fin et la case prison pour Alix dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, après la mort de Christian, l’enquête de la police va se tourner vers Alix et elle risque bien de tout perdre !











Publicité





Alexandre Leblanc témoigne devant Becker et Yann en déclarant qu’il a acquis l’année précédente des œuvres de Defino auprès de Christian Peyrac pour une somme de 3 millions d’euros. Plus tard, après avoir consulté un expert, il a découvert que les toiles qu’il avait achetées étaient des contrefaçons. Malgré ses tentatives de demander un remboursement à Peyrac, il n’a jamais réussi à obtenir satisfaction.

Face à cette situation, Becker remet en question la théorie du crime passionnel et envisage désormais la possibilité qu’Alix ait vendu des faux tableaux à Christian. Les toiles vont de nouveau être expertisées et Alix risque la prison !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : un personnage touché par le cancer (vidéo épisode du 7 février 2024)



Publicité





VIDÉO Un si grand soleil spoiler, extrait de l’épisode 1331 du 8 février 2024 2024

vidéo à venir

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici