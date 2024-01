Un si grand soleil du 9 janvier : Margot doit faire un choix (résumé et vidéo épisode 1314 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 9 janvier 2024, spoiler résumé de l’épisode 1314 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 9 janvier 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Margot est avec Akim, elle continue d’envoyer des cv à des cabinets d’avocats en Seine et Marne. Akim pense qu’elle trouvera, Margot a hâte de partir avec lui.

Yann part travailler, il dit « à ce soir » à Johanna mais elle lui rappelle qu’elle voit Guilhem. Son oncle doit lui présenter sa future femme, elle est toujours inquiète. Mais Yann pense que Guilhem a le droit d’être heureux.



Jade et Sandra arrivent à la concession, mauvaise surprise : elle a été cambriolée ! Il manque 15 motos, Sandra est sous le choc. Elle estime la perte a au moins 200.000 euros. Jade s’inquiète qu’elle la soupçonne, Sandra lui assure que non, elle a confiance. Mais elle va appeler la police, elle lui dit de filer.

Elisabeth croise Guilhem au cabinet d’avocats, il lui annonce qu’il va se marier ! Il l’invite à ses fiançailles, elle lui demande qui est l’heureuse élue. Il lui dit qu’il ne la connait pas. Elisabeth interroge Claudine, qui lui dit qu’elle s’appelle Estelle, elle a 40 ans et c’est sa masseuse !

Jade appelle Ludo, elle lui annonce qu’elle est en galère. Elle lui raconte le cambriolage. Il y a ses empruntes partout, les flics vont vite remonter jusqu’à elle. Ludo lui dit de le rejoindre, ils vont réfléchir.

Akim regarde des photos avec Margot, il a un grand sourire. Manu remarque qu’il est heureux. Mais pendant ce temps là, Claudine et Margot finissent une visioconférence avec les américains. Claudine dit qu’ils vont créér un poste à Los Angeles et elle lui propose de lui confier ! Elle veut réfléchir, Claudine lui laisse une semaine.

Elise et Alex sont à la concession avec Sandra. Ils font des relevés d’empruntes, et ils veulent interroger les employés. Jade rejoint Ludo avec ses affaires. Elle lui raconte tout. Ludo veut qu’elle s’assure que Sandra ne dira rien. Et il va l’installer à la ferme. Il présente Jade à Elodie. De son côté, Alex fait le point avec Becker. Ca ressemble aux braquages d’autres concessions.

Guilhem et Estelle préparent leurs fiançailles aux Sauvages. Il est prêt à dépenser beaucoup ! Johanna les rejoint, il fait les présentations. Johanna et Estelle font connaissance. Elle parle de son métier.

A la ferme, Elodie amène de la soupe et des pommes à Jade. Jade la remercie. A la coloc, Elise parle à Ludo et Bilal des cambriolages de magasins de motos. Ludo en profite pour poser quelques questions…

Margot est dans la piscine, elle a l’air perturbée… Elle se confie à Cécile sur la proposition d’emploi de Claudine. Cécile pense que c’est une opportunité de dingues. Margot lui explique qu’elle a 8 jours pour donner une réponse, elle est perdue !

VIDÉO Un si grand soleil du 9 janvier extrait, Jade dans une situation compliquée

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv