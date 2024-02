C à vous du 22 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 22 février 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Ukraine : le traumatisme de deux ans de guerre. On en parle avec Bernard Guetta, député européen (Renew Europe), spécialiste en géopolitique

🔵 📌 Paris, nid d’espions ? Révélations sur ces Français qui espionnaient pour l’Est pendant la Guerre froide. Vincent Jauvert, grand reporter, ancien chef du service étranger du magazine “L’Obs”, qui publie “À la solde de Moscou”



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Louis Robergeau, chef du restaurant “Pagaille” à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous : Spéciale César avec Paul Mirabel, Ariane Ascaride, Nadia Tereszkiewicz et Audrey Diwan; et Nicolas Seydoux pour le livre « Le Cinéma, 50 ans de passion »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 22 février 2024 à 19h sur France 5.