Ici tout commence du 29 février : Constance révèle un gros secret (résumé + vidéo épisode 872 en avance)

Ici tout commence du 29 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 872 – Thibault finira-t-il par pardonner à Jim dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, il se confie à Marc et on peut dire que c'est sans appel… Et Constance révèle un secret !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1







Ici tout commence du 29 février 2024 – résumé de l’épisode 872

Marc récupère Thibault à la veille de la greffe. Marc lui explique que rien ne l’oblige à la faire mais Thibault est déterminé à sauver la vie de sa mère. Mais concernant Jim, c’est sans appel… Thibault ne veut plus entendre parler de son frère !

Constance révèle un secret longtemps dissimulé. C’est elle qui avait menti à Marc en lui disant qu’Iris le trompait ! Iris pensait que c’était Emmanuel mais en réalité c’est Constance qui a brisé sa famille.



Deva et David ne sont plus sur la même longue d’ondes, et le projet de recrutement d’Antoine prend une direction inattendue.

Ici tout commence du 29 février 2024 – vidéo premières minutes

