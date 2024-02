Un si grand soleil du 14 février : les souvenirs d’Hélène reviennent (résumé et vidéo épisode 1333 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 14 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1333 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 14 février 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Claire vient parler à Alix, elle lui passe le message d’Hélène, qui ne la balancera pas. Alix espère qu’elle tiendra parole. Mais pour Claire, Hélène devrait parler à la police… Elle pense que tout ça ne fait qu’enfoncer Hélène. Alix s’en fiche, elle n’a pas envie de finir en prison. Elle affirme que si Hélène n’avait pas tué Christian, elles n’en seraient pas là. Claire pense que Florent peut calmer Becker. Elle lui laisse sa carte.

Louis informe ses parents que ce soir il bosse au 101, il rentrera pas avant minuit. Marc lui rappelle que ça ne doit pas avoir d’incidence sur ses résultats. Il ne le sent pas… Il dit à Léonore qu’ils auraient du être plus sévères. Léonore lui dit de lui faire confiance.



Tiago informe sa mère qu’il ira au ciné avec un pote après les cours. Elise dit à Flore qu’il a l’air de se plaire ici. Flore est contente pour lui mais a envie de faire des rencontres et pas amicales… Flore veut un mec et pas sur une appli. Elise lui souhaite bon courage.

Becker est au téléphone avec la juge, il demande à Cécile un mandat de recherche pour Romain, l’associé de Christian, et une nouvelle expertise sur les tableaux de Definod. Ça coûte 15.000 euros car peu de labos peuvent le faire. Cécile hallucine du budget, elle va voir ce qu’elle peut faire mais ne lui garantie rien. Becker informe Yann et Elise que c’est pas gagné.

Kira informe les autres que Louis organise un quiz au 101 mais tout le monde see moque et parle d’une soirée seniors. Robin ne peut pas, il a déjà un truc de prévu. Maéva veut venir avec Tom mais Louis refuse qu’il vienne. Thaïs ne viendra pas non plus.

Maéva retrouve Tom, elle lui explique que comme Louis ne voulait pas de lui à sa soirée, elle a préféré ne pas y aller. Tom ne veut pas qu’elle s’embrouille avec ses amis à cause de lui mais Maéva ne regrette pas.

Hélène interroge Claire sur Alix. Elle lui dit qu’elle lui a transmis le message. Alix la remercie, Hélène trouve ça normal. Mais Claire ne trouve pas ça normal. Mais Hélène pense qu’elle aurait fait pareil, elles se sont toujours soutenues…

Tiago et Robin vont au cinéma. Robin est content, les autres lui rappellent trop son histoire avec Maéva. Pendant ce temps là, Louis déprime. Il a l’impression que leur groupe s’effrite. Kira pense que c’est sa faute, il ne devrait pas mettre Tom à l’écart. Mais Louis ne tolère pas l’infidélité de Maéva… Le patron de Louis préfère en rire quand il arrive sans ses potes.

A l’hôpital, Romain rode toujours autour de la chambre d’Hélène. Il croise Laurine… Il lui propose de le rejoindre dans la réserve. Au même moment, Hélène commence à se souvenir de Christian. Ils se sont disputés et Christian l’a menacée de son arme. Hélène hurle, Laurine va à son chevet pour la rassurer. Romain l’interroge ensuite, Laurine lui dit que ses souvenirs reviennent…

Au 101, Kira s’en va parce qu’il est tard. Louis s’éclate avec la soirée quiz. Chez Bilal, Ulysse cherche toujours sur les fichiers de la clé usb de Christian et d’un seul coup, il pense avoir trouvé !

VIDÉO Un si grand soleil du 14 février extrait, Flore veut faire une rencontre

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv