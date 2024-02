Un si grand soleil du 23 février : Bernier recadre sévèrement Chloé... (résumé et vidéo épisode 1340 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 23 février 2024, spoiler résumé de l'épisode 1340 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elodie annonce à son père qu’ils sont déjà à plus de 1000 signatures sur la pétition. Et Ludo leur montre que Midi Libre en parle. Il pense qu’il faut aussi distribuer des tracts devant le palais de justice, William aime bien l’idée.

Florent annonce à Hélène que sa mise en examen a été levée, il n’y a plus aucune charge contre elle. Hélène est émue et le remercie. Florent lui conseille un suivi psychologique, Hélène pense pareil. Elle va se prendre en main.



Yann interroge l’homme à qui Romain a acheté son contrat d’aide soignant. Il ne sait rien, il n’a posé aucune question et il avait besoin d’argent. Yann lui dit qu’il peut aussi être son complice. L’homme lui assure que c’est la vérité. Yann lui dit qu’il va être mis en examen pour complicité d’usurpation d’identité et corruption. Il n’ira pas en prison mais le médical c’est fini pour lui.

Evan reçoit Marc. Il interroge Evan sur ses motivations. Pendant ce temps là, Chloé décide de parler au procureur du fait qu’il ait classé la plainte sans suite. Bernier l’envoie sévèrement balader, Cécile intervient pour calmer le jeu.

Becker parle à Thierry. Il lui dit qu’il a fait très fort la veille, il n’aurait pas du quitter son poste même quelques secondes. Thierry lui assure que ça ne se reproduira pas.

Elise appelle Elodie, elle va devoir reporter la balade à cheval à cause du boulot. Elodie est déçue. Elise doit de nouveau interroger Alix. Elle veut lui poser des questions sur Romain, Alix dit qu’elle savait que c’était l’associé de Christian mais elle ne l’a jamais rencontré. Elle n’est au courant d’aucun conflit entre eux. Elise lui dit que de toute façon ils attendent les résultats d’expertise des Definod. Alix se dit soulagée quand elle lui dit qu’Hélène n’est plus inquiétée.

William veut parler à Elodie. Il lui dit qu’elle en fait beaucoup pour lui, il a de la chance de l’avoir et elle est une jeune femme formidable. Il lui dit qu’il l’aime. Il regrette ce qu’il a dit avant sur sa vie amoureuse, il lui dit que si elle a rencontré quelqu’un il sera heureux pour elle.

A l’hôpital, Janet est surprise de voir Laurine. Mais elle se dit capable de travailler. Jennifer décide de lui parler, mais Laurine l’envoie balader.

Marc vient interroger Mr Bienvenue, le patron d’Engrais Plus. Il refuse de commenter et parle d’un « tissu de mensonges ». Il rappelle que la plainte a été classée sans suite. Pendant ce temps là, Evan a mal pris une remarque de Marc. Chloé pense qu’il surinterprète et lui dit que l’important c’est son article.

Bilal appelle Ulysse, il lui demande s’il vient dîner mais il va à la galerie parler à Alix. Bilal pense que c’est un nid à embrouilles tout ça, il faut parler aux flics. Ulysse promet de convaincre Alix de se rendre. Ils s’expliquent, Alix refuse de se rendre. Mais Romain est devant la galerie, armé…

