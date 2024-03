Demain nous appartient spoilers : Nathan en danger, Simon inquiété, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 18 au 22 mars 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 18 au 22 mars 2024 – Déjà hâte de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Alors si tel est le cas, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête sur la mort de Charlotte et la recherche de la copine de Nathan.







La copine de Nathan, qui s’appelle en réalité Valentine Ribeiro, est toujours introuvable. Et un cheveu bleu est retrouvé au domicile de… Simon Leclerc ! L’avocat est sérieusement soupçonné par la police.

De son côté, Nathan est toujours déterminé à retrouver Valentine et il se met en danger. L’assassin le poursuit !



Georges décide finalement de s’occuper du bébé, un petit garçon prénommé Lucien. Mélody tente de trouver sa place à ses côtés. Quant à Roxane, elle joue avec le feu avec Adeline et commence à attiser la jalousie de Sara…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 18 au 22 mars 2024

Lundi 18 mars 2024 (épisode 1645) : Nathan découvre peu à peu la vérité sur sa copine. Georges ne peut plus fuir la réalité. Diego s’apprête à détruire une famille.

Mardi 19 mars 2024 (épisode 1646) : Suivant son instinct, Manon se rapproche de la vérité. Georges ne sera pas seul dans cette nouvelle épreuve. Le triangle amoureux doit survivre à l’apéritif du malaise.

Mercredi 20 mars 2024 (épisode 1647) : Damien trouve un cheveu bleu au domicile d’un suspect. Melody essaie de trouver sa place auprès de Georges. Sara s’incruste à un rendez-vous galant.

Jeudi 21 mars 2024 (épisode 1648) : Nathan est pris en chasse par l’assassin. Il y a de l’eau dans le gaz entre Sara et Roxane. Lilou fomente une rumeur sur ses professeurs.

Vendredi 22 mars 2024 (épisode 1649) : Nordine menace violemment un témoin clé. Sylvain se jette à l’eau. Au centre d’examen, Chloé impose son style.

