Danse avec les Stars : le destin d’Inès Reg et Natasha St-Pier entre les mains du public vendredi soir ?

Comment va se dérouler le prochain prime de « Danse avec les Stars » alors que le conflit entre Inès Reg et Natasha St-Pier prend des proportions inédites dans l’histoire du programme de TF1 ?





C’est la question que tout le monde se pose alors que l’humoriste et la chanteuse s’affrontent par vidéos interposées au sujet d’une altercation survenue le 31 janvier dernier pendant les répétitions.







Inès Reg, victime d’un lynchage médiatique depuis plusieurs semaines, a choisi de sortir du silence en donnant sa version des faits dimanche soir (voir notre article). Ce à quoi Natasha St-Pier a répondu hier soir en donnant la sienne (voir notre article). Le partenaire de la chanteuse, Anthony Colette, est lui aussi sorti du silence, expliquant recevoir « une vague de haine sur les réseaux ».

Aujourd’hui, le Parisien affirme que plusieurs réunions de crise se sont déroulées dans les locaux de TF1. Et Rodolphe Belmer, le PDG de TF1, a demandé à être informé de chaque rebondissement dans cette affaire. Mais que va-t-il se passer vendredi soir ? Selon le Parisien, la production ne va pas pouvoir faire l’autruche et le conflit sera évoqué.



« On ne peut pas imaginer les voir faire les copines comme la semaine dernière, aujourd’hui tout le monde sait qu’elles se détestent. Et en même temps, il va falloir composer avec. S’ils voulaient sévir il faudrait exclure les deux, mais elles font partie des vraies stars et des meilleures de la saison. Et cela mettrait à mal deux semaines de diffusion, car ces départs ne pourraient pas être remplacés » a déclaré une source au sein de la production de « Danse avec les Stars ».

« Il faut qu’elles dansent ensemble toutes les deux sur le parquet et que le public les départage. (…) C’est du très bon divertissement, Camille Combal va être obligé de l’évoquer à l’antenne » a confié une autre source interne à la chaîne.

La prod pourrait donc décider de les faire s’affronter en face à face et laisser le public décider de laquelle des deux continuerait l’aventure « Danse avec les Stars » ! Mais pour l’instant, on n’a toujours aucune réaction officielle de TF1 et la décision sur ce qui se passera lors du prime de vendredi n’est pas prise.