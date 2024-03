Un si grand soleil du 21 mars : Bernier dans de sales draps (résumé et vidéo épisode 1359 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 21 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1359 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 21 mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Bienvenue s’inquiète que Bernier n’ait pas encore reçu d’appeler des flics, ils devraient déjà avoir trouvé la dynamite. Bernier reste confiant mais à la ferme, la police ne trouve rien ! Eliott réussit à s’échapper avec les explosifs, il prend la fuite.

Louis écrit un mail à Kira pour s’excuser. Son père le presse et il refuse de lui dire ce qu’il fait… Kira reçoit le message d’excuses de Louis. Elle pleure en le lisant. Claire la retrouve et lui dit qu’elle peut encore changer d’avis… Kira lui dit que non, et elle supprime le mail de Louis. Au lycée, Louis en parle à Robin. Sabine dit à Louis que Kira quitte le lycée, il peut réintégrer son ancienne classe, il accepte avec plaisir.



A la ferme, la police n’a rien trouvé. Ils décident donc de partir. Becker appelle Bernier pour lui annoncer qu’il n’y avait rien. Bernier insiste, son informateur était formel, il pense que ses hommes n’ont pas cherché au bon endroit. Becker lui assure que ses hommes ont cherché partout, Bernier insiste et lui dit d’y retourner, Becker lui raccroche au nez ! Bernier ne comprend pas et appelle Eliott, il tombe sur sa messagerie. Il s’énerve et annonce à Bienvenue qu’ils sont mal.

Robin, Thaïs et Maéva parlent d’aller chez Kira juste après les cours, ils prévoient de lui faire un cadeau. Il la retrouve ensuite et font une soirée crêpes. Maéva lui offre son cadeau : un mug avec leurs photos ! Claire les observe de loin, elle se souvient de sa rencontre avec Kira et tout ce qu’ils ont traversé ensemble…

Eliott retrouve Charles, il lui explique avoir renoncé au dernier moment. Charles le trouve très courageux mais Eliott pense qu’il a tout foutu en l’air. Mais il veut rendre son fils fier. Charles lui demande son plan pour la suite mais il n’en a pas.

William et Elodie ne comprennent pas, ils doivent tout ranger après le passage des flics. Ludo a appelé Claudine, il pense qu’Engrais Plus cherche à les intimider il faut contacter Midi Libre. Ludo demande où est Eliott, ils ne l’ont pas revus depuis la perquisition…

Manu parle à Elise des soupçons du procureur sur Elodie et William, il pense que ça ne tient pas debout tout ça. Il pense que le procureur a menti et qu’il a un comportement bizarre depuis le début. Elise est sous le choc…

Florent dit à Kira de se dépêcher, il doit l’emmener à l’internat. Kira dit au revoir à ses amis, elle rentrera les week-ends. Enzo lui dit de lui donner des nouvelles… Florent et Claire l’accompagnent.

Eve retrouve Eliott, elle lui a préparé des petits plats. Eve est fière de son fils ! Il lui parle des enregistrements et de la lettre pour faire tomber Bernier. Eve lui assure que Manu va l’aider mais Eliott pense qu’il ne pourra pas éviter la prison.

