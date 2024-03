Un si grand soleil spoiler : Manu comprend tout (résumé épisode du 15 mars 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1355 du 15 mars 2024 – Manu va finalement tout comprendre dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, le compagnon d’Eve fait le lien entre l’enquête sur Engrais Plus et l’infiltration d’Eliott !











Et pour cause, alors qu’Hugo a analysé un ancien bidon d’Engrais Plus et découvert que ce n’est pas la même composition qu’aujourd’hui, le procureur Bernier dit une nouvelle fois à Becker qu’il n’y a pas assez d’éléments ! Il veut toujours classer le plainte sans suite… Au commissariat, personne ne comprend.

Manu trouve le comportement du procureur louche et fait le lien avec Eliott… Il alerte Eve : si Eliott est lié à cette histoire, il s’est mis dans de sales draps !

