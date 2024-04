C dans l’air du 22 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 22 avril 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 22 avril 2024 : le sommaire

⬛ Ukraine : l’aide américaine change-t-elle la donne ?

Après des négociations ardues à Washington, la Chambre des représentants a finalement adopté un nouveau plan d’aide à l’Ukraine d’une valeur de 61 milliards de dollars (57 milliards d’euros). Cette décision a été rapidement saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a souligné que cela « empêcherait la propagation de la guerre » et « sauverait des milliers de vies ». Cette aide, initialement bloquée par certains élus républicains, est cruciale pour Kiev, alors que l’armée ukrainienne fait face à des difficultés, notamment une pénurie de recrues et de munitions.



Publicité





Malgré l’opposition initiale de certains membres du parti républicain, le blocage a été levé pour éviter de se retrouver du « mauvais côté de l’histoire », c’est-à-dire celui qui aurait favorisé Vladimir Poutine. En parallèle, les pays de l’OTAN ont convenu d’accroître leur soutien à l’Ukraine en fournissant plus de systèmes de défense antiaérienne. Volodymyr Zelensky a exhorté les pays occidentaux à fournir davantage d’armes à l’Ukraine, soulignant l’urgence de la situation.

Cependant, se pose la question de savoir si cette aide sera suffisante pour changer le cours de la guerre. Les dirigeants de l’UE ont largement salué cette décision américaine, y voyant un message fort adressé au Kremlin. Certains, comme le Premier ministre polonais Donald Tusk, ont exprimé des réserves quant à l’efficacité de cette aide, soulignant le délai dans son adoption.

Pendant ce temps, les ministres des Affaires étrangères de l’UE se réunissent pour discuter de l’augmentation des livraisons de systèmes de défense anti-aérienne à l’Ukraine. Kiev alerte sur le risque d’une victoire stratégique russe à Tchassir Iar, ce qui pourrait avoir un impact majeur sur le front. Le chef du renseignement militaire ukrainien prévient également que la situation sur le front pourrait s’aggraver dans les semaines à venir.

Quant à l’exercice militaire Steadfast Defender 24 mené par l’OTAN, il s’agit de l’exercice le plus important depuis la guerre froide. Il vise à renforcer la préparation et la capacité de l’OTAN à répondre aux menaces émergentes, y compris celles venant de la Russie.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 22 avril 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.