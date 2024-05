C dans l’air du 23 mai 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 23 mai 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 23 mai 2024 : le sommaire

⬛ Nouvelle-Calédonie : Macron face aux barricades

Ce jeudi 23 mai, Emmanuel Macron est en Nouvelle-Calédonie, où les tensions demeurent plus d’une semaine après le début des émeutes. Le président a réaffirmé son objectif d’un retour « le plus vite possible » à « la paix, au calme, à la sécurité », ainsi qu’à la reprise du « dialogue ». Dans ce cadre, il a participé à une réunion avec les élus et les acteurs économiques de l’archipel et a rencontré les représentants de tous les partis indépendantistes.

Macron a qualifié le mouvement d’insurrection, qui agite ce territoire français du Pacifique depuis la mi-mai, d' »absolument inédit ». Il s’est montré réticent à prolonger l’état d’urgence en vigueur, précisant qu’il ne serait levé « que si chacun en sa responsabilité appelle à lever les barrages ». Il a également appelé à un « apaisement constructif » et à la recherche d’une « solution » politique, sans remettre en cause le résultat des trois référendums qui ont confirmé le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République. « L’apaisement ne peut pas être le retour en arrière », a-t-il affirmé, promettant des « décisions » et des « annonces » rapides, tout en indiquant qu’il n’avait « pas de limite » de temps sur place.



Publicité





Pendant ce temps, la question de la gestion de la crise anime aussi la classe politique en France, à l’approche d’un duel télévisé entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, prévu ce soir sur France 2. Ce débat, à moins de trois semaines des élections européennes, est crucial pour le camp présidentiel, qui cherche à mobiliser les électeurs pour leur liste en baisse dans les sondages. Selon le dernier sondage Ifop-Fiducial du 22 mai, la liste Renaissance menée par Valérie Hayer, actuelle présidente du groupe Renew au Parlement européen, obtient 16 % des intentions de vote, loin derrière Jordan Bardella de l’extrême droite (32,5 %), et juste devant Raphaël Glucksmann de la liste PS/Place publique (15 %).

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 23 mai 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.