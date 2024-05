C dans l’air du 31 mai 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 31 mai 2024, invités et sommaire





C dans l’air du 31 mai 2024 : le sommaire

⬛ Cédric Musso, directeur de l’action politique de l’UFC-Que Choisir, sera l’invité d’Axel de Tarlé. Afin d’aider particuliers et entreprises à mieux répartir leur consommation d’électricité, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) demande à Enedis de revoir le système de tarification heures pleines/heures creuses. Ce changement pourrait affecter les habitudes de consommation des 15 millions d’abonnés à ce type de contrat d’ici 2025.

Lancé en 1960, le système heures pleines/heures creuses visait à encourager les Français à consommer l’électricité durant les périodes de faible demande, offrant ainsi une réduction de 15%. Toutefois, l’Europe produit désormais de plus en plus d’énergie en journée, notamment grâce aux panneaux photovoltaïques.

Selon une enquête du fournisseur Plüm Énergie publiée en décembre 2020, près de 85% des souscripteurs de ces contrats perdraient de l’argent.

⬛️ Trump condamné : quelles conséquences pour la course à la Maison Blanche ?

Pour la première fois dans l’histoire politique américaine, un ancien président, Donald Trump, a été condamné au pénal pour avoir acheté le silence de Stormy Daniels. Reconnu coupable de 34 chefs d’accusation, dont la falsification de documents comptables, il fera appel de cette condamnation, dénonçant un procès « truqué ». Les Américains découvriront sa peine le 11 juillet, mais cette condamnation complique déjà sa campagne présidentielle.

Pendant ce temps, les États-Unis ont autorisé l’Ukraine à bombarder des positions en Russie avec des armes américaines, à condition de se limiter aux zones frontalières de Kharkiv. Cette décision intervient après la levée d’un blocage républicain sur une aide de 61 milliards de dollars à l’Ukraine et pourrait rééquilibrer les combats contre la Russie. Ce sujet sera central lors de la visite de Joe Biden en France le 8 juin, où il rencontrera Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky.

Aux États-Unis, le soutien à l’Ukraine divise. Les partisans de Trump estiment que la guerre coûte trop cher et se concentrent sur des enjeux nationaux comme l’immigration et l’avortement. En Pennsylvanie, Malcom et Simone Collins, fervents soutiens de Trump, militent pour la natalité, convaincus de la nécessité de lutter contre l’effondrement démographique.

Quelles seront les conséquences de la condamnation de Trump sur sa campagne présidentielle ? Quel impact aura l’accord américain pour que l’Ukraine bombarde la Russie ? Et qui sont ces pro-natalistes qui soutiennent Trump ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 31 mai 2024 à 17h40 sur France 5.