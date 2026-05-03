Rugby Challenge Cup : suivre Montpellier / Dragons en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Challenge Cup – Montpellier / Dragons en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 3 mai 2026 sur France 3 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se poursuit ce week-end avec la demi-finale entre Montpellier et les Dragons RFC.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 3 et beIN Sports dès 13h20, coup d’envoi à 13h30.







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La demi-finale de Challenge Cup entre le Montpellier Hérault Rugby et les Dragons RFC, disputée ce dimanche au GGL Stadium, représente un rendez-vous crucial pour le club héraultais. Invaincu dans la compétition cette saison, Montpellier arrive avec le statut de favori après un parcours impressionnant, notamment marqué par une large victoire en quart de finale face au Connacht. Les hommes du MHR veulent retrouver la finale européenne, avec en ligne de mire un nouveau titre cinq ans après leur dernier sacre.



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En face, les Dragons avancent avec ambition après avoir décroché leur qualification au terme d’un match serré contre Zebre Parma. Moins attendus à ce stade, les Gallois n’ont rien à perdre et comptent sur leur dynamique et leur engagement pour tenter de créer l’exploit à l’extérieur. Un duel déséquilibré sur le papier, mais riche en intensité, avec une place en finale de la Challenge Cup en jeu.

Montpellier / Dragons, compositions des équipes

Le XV de départ de Montpellier : 15. Banks ; 14. Taofifenua, 13. Cadot, 12. Anyanwu, 11. Rates ; 10. T. Vincent, 9. Bernadet ; 7. Bécognée, 8. Nouchi (cap.), 6. Tauleigne; 5. Duguid, 4. Beard ; 3. Welsch, 2. Riccitelli, 1. Erdocio.

Remplaçants : 16. Akrab, 17. Abuladze, 18. Haouas, 19. Camara, 20. Masibaka, 21. Baraer, 22. Miotti, 23. Darmon.

Le XV de départ des Dragons : 15. A. O’Brien ; 14. Richards, 13. Inisi, 12. Owen, 11. Dyer; 10. de Beer, 9. Armstrong ; 7. Young, 8. Wainwright, 6. Woodman; 5. Carter (cap.), 4. Douglas; 3. Coleman, 2. Dee, 1. Martinez.

Remplaçants : 16. Coghlan, 17. W. Jones, 18. Lewis, 19. S. Davies, 20. Keddie, 21. Lloyd, 22. Paea, 23. Anderson.

Montpellier / Dragons en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 3 ou beIN Sports dès 13h20.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Challenge Cub.

Montpellier / Dragons, un match évènement de la Challenge Cup à suivre aujourd’hui.