Demain nous appartient du 31 mai : Gabriel hospitalisé dans un état grave (résumé + vidéo épisode 1698 en avance)

Demain nous appartient du 31 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1698 de DNA – Gabriel est hospitalisé d’urgence ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Il est dans un coma artificiel et risque des séquelles !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 31 mai 2024 – résumé de l’épisode 1698

Gabriel est hospitalisé d’urgence, il est sédaté pour ne pas souffrir. Victoire explique à Soraya qu’il faut attendre que l’hématome se résorbe. Dans le cas contraire, il faudra l’opérer et il risque des séquelles. Soraya est dévastée, elle est convaincue que c’est elle qui était visée ! Martin Constant arrive pour prendre la déposition de Soraya.

En explorant le passé, Soraya découvre une photo qui confirme ses soupçons. Les projets des adolescents se confrontent à la réalité… Et Valentine sabote les plans de Charles.

VIDÉO Demain nous appartient du 31 mai – extrait de l’épisode

