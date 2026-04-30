Plus belle la vie spoiler : Ariane se met en grand danger, que cache Stanislas ? (1er mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 1er mai 2026 – Les choses vont se corser pour Ariane demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 1er mai 2026, Ariane va se retrouver nez à nez avec un homme armé devant chez Sofia !











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Pour le 1er mai, Djawad est de repos et espère passer une journée tranquille avec Ariane. Il est allé chercher les croissants du muguet. Ariane a envie d’aller se balader mais elle lui demande de d’abord l’accompagner dans une petite boutique pour acheter des soutien-gorges d’allaitement… Evidemment, ce n’est qu’un prétexte pour aller retrouver une indic. Elle laisse Djawad attendre dehors et retrouve Noor, une indic, pour l’interroger sur Marco Baretta. Mais elle lui explique que son collègue est déjà passé l’interroger… Ariane comprend que Stanislas est venu avant elle.

Au commissariat quelques heures plus tôt, Stanislas a prétexté enquêter sur un vol de voitures pour qu’Idriss lui file le nom de l’indic d’Ariane. Que cache-t-il et pourquoi s’intéresse-t-il autant à Marco Baretta ?



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En fin de journée, Ariane retrouve Sofia… Elle prétexte de ne pas se sentir bien pour ouvrir la fenêtre et regarder dehors. Ariane découvre que quelqu’un observe l’appartement. Elle dit qu’elle doit rentrer et à l’extérieur, elle sort son arme et s’approche de l’individu. Ce dernier sort lui aussi son arme ! A une semaine d’accoucher, Ariane se met en grand danger.